Kinarus allein hatte im April für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von 14,1 Millionen Franken gemeldet. Zusammen mit dem in der Curatis-Bilanz erfassten Verlustvortrag von 43,0 Millionen ergebe sich gesamthaft ein Fehlbetrag in der Bilanz im Umfang von 57,1 Millionen, schrieb Curatis weiter. Zudem weit die Bilanz kaum Barmittel auf.