Sein Vorgänger und Nachfolger Trump setzt in der Aussenpolitik hingegen auf Isolationismus und «America First», Kooperation und Kommunikation auf Augenhöhe gehören nicht zum Politikstils des Republikaners. Auch in der Klimapolitik will er das Rad wieder zurückdrehen. Biden muss so auf der grossen Bühne in Rio der Tatsache ins Auge sehen, dass viele seiner Errungenschaften der vergangenen vier Jahre wieder zunichtegemacht werden dürften.