Die G20-Staaten bekräftigten unter anderem das international vereinbarte Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Mit Blick auf die Frage der Klimafinanzierung verwiesen sie allerdings auf die derzeit laufende Weltklimakonferenz (COP29) in Baku. «Wir können die Aufgabe von Baku nicht auf Belém verschieben», sagte Lula. In der brasilianischen Stadt am Amazonas findet im kommenden Jahr die nächste Klimakonferenz (COP30) statt. «Die COP30 wird unsere letzte Chance sein, einen unumkehrbaren Zusammenbruch des Klimasystems zu verhindern», sagte Lula./ppz/DP/jha