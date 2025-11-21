Ungeachtet der Absagen der USA und anderer hielt Merz an seinen Reiseplänen fest. Dafür werden in seinem Umfeld drei Gründe genannt: Zum einen will der Kanzler die G20-Gipfel als internationales Gesprächsformat erhalten. Auch will er den Besuch in Johannesburg nutzen, um die Partnerschaft zu Afrika gerade im wirtschaftlichen Bereich zu vertiefen. Und dann bietet der Gipfel die Gelegenheit für bilaterale Gespräche, die Merz - sicher auch zum Thema Ukraine-Krieg - ausgiebig nutzen wird. Einige der Teilnehmer hat er bisher nicht näher kennengelernt, es ist seine G20-Premiere./aha/mfi/kpa/bk/DP/nas