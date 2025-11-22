Als grossen Risikofaktor nannte von der Leyen konkret die anhaltenden aussenwirtschaftlichen Ungleichgewichte. «Es ist für eine grosse Volkswirtschaft nicht möglich, einen Anteil an der weltweiten Industrieproduktion zu haben, der zwei- bis dreimal so hoch ist wie ihr Anteil am weltweiten Konsum», kritisierte sie in Anspielung auf China. Ändern liessen sich diese Ungleichgewichte nur durch einen Politikwechsel vor Ort.Durch handelspolitische Instrumente von der EU oder von anderen liessen sie sich nicht beheben.