Die G7-Aussenminister haben von Russland eine vollständige Aufklärung der Todesumstände von Kremlkritiker Alexej Nawalny gefordert. Nach einem Treffen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz am Samstag teilte der italienische Vorsitzende Antonio Tajani mit, die Minister hätten ihre Empörung über den Tod Nawalnys in der Haft zum Ausdruck gebracht. Der Oppositionspolitiker sei zu Unrecht wegen legitimer politischer Aktivitäten und seines Kampfes gegen Korruption verurteilt worden. Die Minister forderten die russischen Behörden demnach auf, «die Umstände seines Todes vollständig aufzuklären».

17.02.2024 18:24