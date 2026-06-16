Zweites grosses Thema in dem Luxushotel am Genfersee werden mögliche Konsequenzen aus der Einigung zwischen den USA und dem Iran über ein Rahmenabkommen für ein Ende des Iran-Kriegs sein. Trump hatte die Vereinbarung an seinem 80. Geburtstag wenige Stunden vor dem Abflug nach Évian verkündet.
Die Europäer bereiten sich für den Fall eines Kriegsendes auf eine Militärmission zur Sicherung der vom Iran blockierten Strasse von Hormus vor. Die Bundesregierung hat die deutsche Bereitschaft zur Beteiligung etwa an der Minenräumung in dem Seeweg erklärt, diese aber unter anderem von einem Bundestagsmandat abhängig gemacht.
G7-Mitglieder sind neben Deutschland und Frankreich auch Grossbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. Frankreich hat im laufenden Jahr den G7-Vorsitz. Deutschland wird von Kanzler Friedrich Merz (CDU) vertreten.
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(AWP)