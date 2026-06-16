Die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrienationen (G7) setzen an diesem Dienstag mit Beratungen über die stockenden Friedensbemühungen für die Ukraine ihren Gipfel im französischen Évian fort. An den Gesprächen soll auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen. Mit Spannung wird erwartet, wie sich US-Präsident Donald Trump zu europäischen Forderungen äussert, stärker in die Verhandlungen mit Moskau einbezogen zu werden. Bisher gelten die USA als alleiniger Vermittler.