Die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrienationen (G7) kommen am Montag angesichts der Kriege im Iran und der Ukraine und deren weltweiten Auswirkungen im französischen Évian zusammen. Mit Spannung wird erwartet, wie am Genfersee die Stimmung zwischen US-Präsident Donald Trump und den Partnern ist. Trump äussert immer wieder scharfe Kritik an einzelnen Verbündeten und macht keinen Hehl aus seiner Abneigung gegenüber internationalen Zusammenschlüssen.