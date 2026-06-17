Anthropic-Blockade befeuert Sorge vor Abhängigkeit von USA

Die Blockade der Software durch die US-Regierung hatte in der deutschen Digitalbranche und in anderen europäischen Ländern Sorgen vor einer Abhängigkeit Europas von Technik aus den USA verstärkt. Im Streit um die Nutzung und den Zugriff auf moderne KI hatten die Industrieländer auf dem G7-Gipfel versucht, die wachsende Kluft zu den USA zu überbrücken und über gemeinsame Prinzipien zum Zugriff aller Länder auf die Technik diskutiert, ohne sich auf eine gemeinsame Erklärung zu verständigen.