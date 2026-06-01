Doch die Genfer Kantonsregierung hat Unternehmen dazu aufgerufen, wo immer möglich auf Homeoffice zu setzen. Dadurch dürfte die wirtschaftliche Aktivität in der Stadt spürbar beeinträchtigt werden. Mehrere Hoteliers hätten ihre Stammkunden kontaktiert und darauf hingewiesen, dass «das touristische und geschäftliche Erlebnis nicht ganz wie gewohnt sein wird», erklärte Rey, dessen Unternehmensgruppe mehrere Hotels besitzt und betreibt.