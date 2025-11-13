ON-THE-LAKE (awp international) - Im Streit über die Zukunft des iranischen Atomprogramms fordern die Aussenminister der G7-Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien den Iran auf, direkte Gespräche mit den USA aufzunehmen. Diese sollten durch die sogenannten E3-Staaten Deutschland, Frankreich und Grossbritannien unterstützt werden, hiess es in einer gemeinsamen Erklärung der G7-Länder zum Abschluss ihres zweitägigen Treffens im kanadischen Niagara-on-the-Lake. Zu den G7-Staaten zählen neben Deutschland, Frankreich und Grossbritannien auch die USA, Italien, Japan und Kanada.