Die führenden westlichen Industriestaaten haben sich auf dem G7-Gipfel in Évian für eine Reform der Entwicklungshilfe ausgesprochen. Das bestehende System der internationalen Entwicklungszusammenarbeit müsse reformiert werden, um den Bedürfnissen künftiger Generationen und den Herausforderungen der Gegenwart gerecht zu werden, hiess es in einer gemeinsamen Erklärung der G7-Länder.