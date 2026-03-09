Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte in Brüssel, Deutschland sei offen dafür, «in einem koordinierten Verfahren zum richtigen Zeitpunkt» auf die nationalen Ölreserven zurückzugreifen. Noch sei dieser Zeitpunkt aber nicht gekommen. Die G7-Länder stimmten sich eng ab. «Alle gucken gerade auf die Entwicklung der Finanzmärkte, auf die Entwicklung auch des Handels, der Märkte insgesamt und dann werden wir sehen, ob und wann der richtige Zeitpunkt ist, um diese strategische Option noch zu ziehen.»/rbo/DP/mis