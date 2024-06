Das Thema Migration ist bei dem G7-Gipfel insbesondere für Gastgeberin Giorgia Meloni wichtig. Die rechte italienische Ministerpräsidentin hat sich vorgenommen, die illegale Migration in ihr Land so weit wie möglich zu stoppen. Zuletzt sank die Zahl der Ankünfte von Bootsflüchtlingen in Italien deutlich. So kamen bis Anfang Juni lediglich rund 23 000 Menschen irregulär über das Mittelmeer an. Das waren knapp 60 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Die meisten von ihnen waren aus den Ländern Bangladesch, Syrien, Tunesien und Guinea.