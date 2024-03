Die G7-Staaten wollen angesichts zunehmender Bedrohungen die Sicherheit von Telekommunikationskabeln in der See weiter verbessern. Zum Schutz solcher Datenkabel auf dem Meeresboden solle die Zusammenarbeit innerhalb der G7-Gruppe sowie mit gleich gesinnten Partnern verstärkt werden, heisst es in der Abschlusserklärung des Industrie- und Digitalministertreffens, das bis Freitag in Norditalien stattfand. Der Aufbau einer sicheren und widerstandsfähigen Infrastruktur sei daher wichtig.

15.03.2024 14:58