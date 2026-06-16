Trump: «Russland sollte sich auf einen Deal einlassen»

Trump selbst forderte Russland auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren: «Russland sollte sich auf einen Deal einlassen.» Der 80-Jährige stellte gleichzeitig eine Rückkehr zu Öl-Sanktionen gegen Russland in Aussicht, die derzeit auf Eis liegen. Bald werde man in der Lage sein, das zu tun, sagte er vor Journalisten, ohne sich auf einen Zeitpunkt festzulegen. In der deutschen Delegation wurde das als neue Tonlage Trumps wahrgenommen, der lange Zeit dafür kritisiert wurde, Putin zu schonen.