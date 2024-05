Die Gruppe sieben grosser Industrienationen (G7) will sich besser gegen Cyber-Angriffe mit kriminellem Hintergrund schützen. Bei einem Treffen unter Vorsitz der diesjährigen G7-Präsidentschaft betonten die Sieben am Donnerstag in Rom, wie wichtig es sei, sich bei Erpressungsversuchen nicht auf die Zahlung von Lösegeld einzulassen. Bei der Verwendung virtueller Währungen stimmten alle darin überein, die Grundsätze der Transparenz, Zuverlässigkeit und Sicherheit einzuhalten.