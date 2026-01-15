Besonders häufig retourniert wurden nach den Festtagen Smartphone-Hüllen, Lego-Sets und Kopfhörer, wie Galaxus am Donnerstag mitteilte. Lego zählte dabei erstmals zu den drei am häufigsten zurückgesendeten Produkttypen in den zwei Wochen nach Weihnachten.
Über das vergangene Jahr betrachtet verzeichneten die Kategorien Bekleidung, Uhren und Schmuck sowie Sportartikel die höchsten Retourenquoten im Verhältnis zum Bestellvolumen. Insgesamt lag die durchschnittliche Retourenquote bei 1,77 Prozent und war damit ähnlich hoch wie im Jahr zuvor.
Als häufigste Gründe für Rücksendungen wurden abweichende Erwartungen, fehlende Kompatibilität mit einem anderen Produkt oder falsche Grösse genannt, teilte der Onlinehändler weiter mit.
sc/to
(AWP)