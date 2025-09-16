Das Galaxus TV-Abo enthalte 282 Sender, Sieben-Tage-Replay, eine Pausefunktion fürs Live-TV und Speicher für 1000 Sendungen, teilte der Onlinehändler am Dienstag in einem Communiqué mit. Eine TV-Box sei nicht erforderlich, da alles über eine App laufe.
Zattoo kümmert sich laut den Angaben um die gesamte technische Infrastruktur und den reibungslosen Betrieb des TV-Diensts. Dazu gehört die Bereitstellung aller Inhalte, die technische Plattform und die Entwicklung der Galaxus-TV-App für verschiedene Geräte, wie es weiter hiess. Galaxus verantwortet derweil den gesamten Bestellprozess und das Abo-Management.
jb/rw
(AWP)