Zattoo kümmert sich laut den Angaben um die gesamte technische Infrastruktur und den reibungslosen Betrieb des TV-Diensts. Dazu gehört die Bereitstellung aller Inhalte, die technische Plattform und die Entwicklung der Galaxus-TV-App für verschiedene Geräte, wie es weiter hiess. Galaxus verantwortet derweil den gesamten Bestellprozess und das Abo-Management.