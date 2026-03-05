Bei der UBS hebt der zuständige Experte die Spitzenumsatz-Schätzung für den Hoffnungsträger Nemluvio hervor. Diesen hat Galderma auf mehr als 4 Milliarden US-Dollar verdoppelt. Das sei mehr als die 3 Milliarden, die Experten derzeit in etwa erwarteten. Hinzu komme, dass sich das Produkt nach wie vor an einem frühen Punkt der Markteinführung befinde. Damit gewinne die so frühe und deutliche Anpassung nochmals Bedeutung.