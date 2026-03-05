Gegen 09.10 Uhr gewinnen die Titel 7,2 Prozent hinzu auf 155,20 Franken. Damit holen sie einen guten Teil ihrer jüngsten Verluste auf. Seit Jahresbeginn stand bei den Papieren bis am Mittwoch ein Minus von knapp 11 Prozent zu Buche, nachdem sie im Vorjahr mehr als 60 Prozent hinzugewonnen hatten. Der Gesamtmarkt (SMIM) notiert zeitgleich am Donnerstag um 0,21 Prozent höher.
Analysten bewerten die Zahlen in ihren ersten Reaktionen als solide. Vor allem aber der Blick nach vorne kommt gut an. Mit den Zielen für das laufende Jahr liege der Konzern leicht über den aktuellen durchschnittlichen Schätzungen, heisst es etwa in einem Kommentar der RBC. Derweil entsprächen die Mittelfristziele nun eher den derzeitigen Markterwartungen.
Bei der UBS hebt der zuständige Experte die Spitzenumsatz-Schätzung für den Hoffnungsträger Nemluvio hervor. Diesen hat Galderma auf mehr als 4 Milliarden US-Dollar verdoppelt. Das sei mehr als die 3 Milliarden, die Experten derzeit in etwa erwarteten. Hinzu komme, dass sich das Produkt nach wie vor an einem frühen Punkt der Markteinführung befinde. Damit gewinne die so frühe und deutliche Anpassung nochmals Bedeutung.
Bei JPMorgan geht der zuständige Experte davon aus, dass das Zahlenwerk sowie der Ausblick wohlwollend quittiert werden sollten, da es im Vorfeld der Zahlen einige Sorgen wegen der Marktstellung gab.
hr/cf
(AWP)