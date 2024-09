An der Börse sind die Galderma-Titel am Mittwoch mit Blick auf den im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs (80,70 Fr.) deutlich tieferen Platzierungspreis unter Druck gekommen. Gegen 10 Uhr büssen sie 3,1 Prozent auf 78,20 Franken ein, nachdem sie gar mit einem Abschlag von 5 Prozent in den Handel gestartet waren.