Ebenfalls zufrieden zeigt sich der Galderma-Chef mit der Geschäftsentwicklung der Schönheitsprodukte (Injectable Aesthetics). So habe der Neuromodulator Relfydess ein starkes Einführungsjahr und gewann bedeutende Marktanteile hinzu. aber auch bei den sogenannten Fillern und Biostimulatoren gewann Galderma Marktanteile hinzu. Dabei setzte der altgediente Biostimulator Sculptra seine starke Entwicklung fort. Laut Ørnskov gehört das Präparat zu den Gewinnern der GLP-1-Abnehmwelle. Denn viele Betroffene suchten nach Möglichkeiten gerade im Gesicht die Spuren des starken Gewichtsverlustes zu reduzieren.