Die Partnerschaft beschränkte sich lediglich auf die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der frühen Neuromodulator-Pipeline der Unternehmen für ästhetische Indikationen. Galderma begrüsst laut Mitteilung, dass das Schiedsgericht nun Klarheit in dieser Frage gebracht hat. Der Entscheid habe keine Auswirkungen auf die Vermarktung des Neuromodulator-Portfolios von Galderma.