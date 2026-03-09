Das Dermatologie-Unternehmen betont, dass die Serums die Hautbarriere stärken und für eine bessere Verträglichkeit sorgen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.
Galderma hat die Einführung der neuen Cetaphil AM/PM Antioxidant Serums angekündigt. Die Produkte wurden speziell für empfindliche Haut entwickelt und kombinieren Gallic-AOX Power Technologie mit Gallic Acid und Vitamin E, um oxidativen Stress zu reduzieren.
Das Dermatologie-Unternehmen betont, dass die Serums die Hautbarriere stärken und für eine bessere Verträglichkeit sorgen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.
