Damit verdoppelt sich der Anteil von L'Oréal an Galderma auf 20 Prozent, teilte der Konzern am Montag mit. Der Abschluss der Transaktion werde im ersten Quartal 2026 erwartet. Das Konsortium um EQT hatte zuletzt einen Anteil von knapp 25 Prozent gemeldet, womit L'Oréal zum grössten Aktionär aufsteigen würde.