La Corte bringe mehr als 30 Jahre Führungserfahrung im Finanzwesen mit, heisst es in einem Communiqué vom Montag. Zuletzt war er sechs Jahre lang CFO beim italienischen Pharmaunternehmen Recordati. 2022 war er in den Verwaltungsrat von Recordati berufen worden - ein Amt, das er bis heute innehat. In der Vergangenheit hatte er zudem unter anderem Funktionen bei GlaxoSmithKline, AstraZeneca und Alliance Unichem inne.