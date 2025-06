Neben dem neuen Hauptsitz in Miami werde Galderma seine Präsenz an den weiteren US-Standorten beibehalten, heisst es. So bleibe Boston das US-Zentrum der therapeutischen Dermatologie und der Forschungs- und Entwicklungsorganisation. Vertreten ist Galderma zudem im kalifornischen Carlsbad als Zentrum der Hautpflegemarke Alastin, in Dallas sowie im texanischen Fort Worth wo das nordamerikanische Vertriebszentrum verbleiben wird.