Nun wird darüber spekuliert, dass es bald wieder so weit sein könnte. Die schwedische Private Equity Gruppe EQT, die Galderma 2019 für über 10 Milliarden Dollar von Nestlé gekauft hatte, wolle das Unternehmen noch im ersten Halbjahr 2024 an die Schweizer Börse bringen, schrieb die britische «Financial Times» vor wenigen Wochen. Die Rede war von einer Bewertung von rund 20 Milliarden US-Dollar, was einer der grössten europäischen Börsengänge der vergangenen Jahre wäre.