Das Dermatologieunternehmen Galderma hat am Weltkongress für Dermatologie in Singapur neue Daten zum Produktkandidaten Nemolizumab vorgestellt. In der Phase-III-Studie habe die Behandlung der seltenen Hauterkrankung Prurigo Nodularis bei Erwachsenen mit dem monoklalen Antikörper einen rasche Wirkung gezeigt, teilte Galderma am Dienstag mit.

04.07.2023 12:34