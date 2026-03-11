Der Preis lag bei 143,75 Franken je Aktie. Damit summiert sich der Aktienrückkauf auf rund 232 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Der Rückkauf erfolge im Zusammenhang mit der Platzierung der verbliebenen Anteile von Sunshine SwissCo (EQT), Abu Dhabi Investment Authority und Auba Investment. Diese hätten sich damit komplett von ihrer Beteiligung getrennt.