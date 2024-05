Das Dermatologieunternehmen Galderma bringt seinen Hyaluron-Filler Restylane nun auch in China auf den Markt. In dem Land gehörten Hyaluronsäure-Füllstoffe zur Reduktion von Linien und Falten im Gesicht zu den «Top 10» der meistverkauften Ästhetikprodukte, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.