650 Mio US-Investitionen bis 2030

Zu den geplanten Investitionen in das eigene Wachstum zählt auch der Plan, in den kommenden 5 Jahren bis zu 650 Millionen US-Dollar in die US-Produktion zu investieren. Dazu gehört den Angaben zufolge auch die Ausweitung der Endmontage und Verpackung vom Hoffnungsträger Nemluvio in Florida durch dem Auftragsfertigungspartner sowie die Herstellung von Alastin und ausgewählten Cetaphil-Produkten durch Auftragsfertigungspartner. Zudem hat das Unternehmen zusätzliche Technologietransfers in die USA initiiert.