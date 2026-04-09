In einer sechsmonatigen Studie mit Frauen in den Wechseljahren führte die Kombination beider Mittel zu besserer Hautfeuchtigkeit, stärkerer Hautbarriere und höherer Zufriedenheit, besonders wenn Restylane zuerst angewendet wurde.
In einer weiteren Studie mit Frauen, die mit Medikamenten abgenommen haben, zeigte sich, dass wichtige regenerative Zellen stark abnehmen. Dies könnte erklären, warum manche Patientinnen nach Gewichtsverlust Volumen im Gesicht oder am Körper verlieren und die Haut schlaffer wirkt.
Laut Galderma sei dies ein Hinweis, dass kosmetische Behandlungen künftig stärker darauf abzielen sollten, die natürliche Regeneration der Haut zu unterstützen - und nicht nur verlorenes Volumen aufzufüllen.
Sowohl Sculptra als auch Restylane sind bereits für ästhetische Behandlungen zugelassen.
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(AWP)