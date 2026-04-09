Galderma hat neue Zwischenergebnisse aus zwei laufenden Studien vorgestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Produkte Sculptra und Restylane Hautveränderungen bei Frauen in den Wechseljahren und nach medikamentösem Gewichtsverlust verbessern können, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht.