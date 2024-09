Der Dermatologiekonzern Galderma legt am Kongress der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie (EADV) neue Daten zu seinem Hoffnungsträger Nemolizumab vor. Diese würden eine langfristige Wirkung des Hautkrankheitsmittels belegen, teilte das Zuger Unternehmen am Mittwoch in einem Communiqué mit.