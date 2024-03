Noch in dieser Woche dürfte Galderma die Pläne für einen Börsengang in der Schweiz offiziell machen, heisst es in dem Bericht weiter. Einem ersten Handelstag vor Ostern stünde dann nichts mehr im Wege. Vor Ostern wird an der Schweizer Börse letztmals am Gründonnerstag gehandelt. Dieses Jahr ist es der 28. März.