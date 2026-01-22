So stellt Galderma neue Einblicke zu seinem altgedienten Sculptra in Aussicht. Die Daten belegen laut Mitteilung die regenerativen Eigenschaften und Vorteile für den Einsatz am Körper, darunter die Verbesserung des Erscheinungsbilds von Cellulite. Sculptra ist ein sogenannter Bio-Stimulator, der in der ästhetischen Medizin genutzt wird, um die körpereigene Kollagenproduktion anzuregen - also das Fundament der Haut zu stärken und volumenverlustbedingte Zeichen des Alterns oder Abbaus zu verbessern. Dank einer Zertifizierung durch die EU darf die Anwendung des Präparats auf vier Körperbereiche ausgeweitet werden, so Galderma weiter.