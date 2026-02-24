In ihren ersten Reaktionen äussern sich die verschiedenen Analysten recht unterschiedlich. Bei der ZKB etwa hebt der zuständige Analyst hervor, dass die Schliessung der pharmazeutischen Produktion von Bichsel in seinen Augen teuer sei. Wie Galenica mitgeteilt hatte, rechnet der Gesundheitskonzern mit einmaligen Sonderkosten von 35-40 Millionen Franken. «Die Entscheidung der Schliessung ohne Verkauf oder ohne Subventionen für den Betrieb zu verhandeln erstaunt uns, auch wenn gemäss Galenica nicht genug Volumenkapazität für eine ökonomische Produktion vorhanden ist bzw. hohe Investitionen nötig wären», heisst es in dem Report.