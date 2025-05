In der Sparte Products & Care trugen verschiedene Aspekte zu dem Plus bei. So baute Galenica im Berichtszeitraum das Apothekennetz um netto 4 Apotheken aus. Aber auch eine starke Grippewelle im ersten Quartal 2025 trug zu dem Wachstum bei. Dabei waren verschreibungspflichtige Medikamente besonders stark gefragt. Darüber hinaus hielt auch die seit dem zweiten Quartal des Vorjahres anhaltend hohe Nachfrage nach den neuartigen GLP-1-basierten Abnehmpräparaten an.