So bestätigt die Gruppe in einem Communiqué vom Dienstag das Umsatzplus von 5,5 Prozent auf 1,85 Milliarden Franken. Das Umsatzwachstum der beiden Sparten Logistics & IT und Products & Care fiel ebenfalls wie bereits angekündigt aus. Die grössere Sparte Logistics & IT setzte 1,52 Milliarden Franken um, ein Plus von 5,8 Prozent. Der Bereich Products & Care steigerte die Einnahmen auf 804 Millionen bzw. um 4,2 Prozent.