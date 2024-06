Daniel Bühler hat per 1. Juni die Leitung der Geschäftseinheit Pharmapool von Galenica übernommen. Bühler ist laut Meldung vom Montag seit 2015 in verschiedenen Fach- und Führungspositionen innerhalb der Galenica Gruppe tätig, zuletzt als Head of Projects & Services im Bereich Apotheken. Vor seinem Eintritt in die Galenica Gruppe war er in verschiedenen Führungspositionen bei den SBB tätig.