Als Grund für die Trennung von Cahen nannte Galenica die nächste Phase der Unternehmensentwicklung sowie die Integration von Labor Team in das Galenica-Netzwerk. Galenica hatte die Übernahme vergangenen September abgeschlossen. Seither wird Labor Team als eigenständige Geschäftseinheit «Galenica Diagnostics» im Segment Products & Care geführt.