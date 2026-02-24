Bichsel gehört seit 2019 zum Galenica-Netzwerk und stellt vor allem Infusionslösungen her. Dabei umfasst das Angebot sowohl grossvolumige Infusionsbeutel als auch sogenannte «Formula Produktion», die auf Bestellung der Spitäler mit den jeweils gewünschten Zusammensetzungen hergestellt werden. Dabei macht die pharmazeutische Produktion etwa ein Drittel des Bichsel-Geschäftes aus.