Bichsel zählt seit 2019 zum Galenica-Netzwerk und stellt vor allem Infusionslösungen her. Das Angebot umfasst sowohl grossvolumige Infusionsbeutel als auch sogenannte «Formula Produktion», die auf Bestellung der Spitäler mit den gewünschten Zusammensetzungen hergestellt werden. Die pharmazeutische Produktion macht etwa ein Drittel des Bichsel-Geschäfts aus.