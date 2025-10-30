Gut ein Jahr nach der Insolvenz zeichnet sich bei der Warenhauskette Galeria eine positive Entwicklung ab. Erstmals seit mehr als zehn Jahren hat das Unternehmen nach eigenen Angaben wieder ein Geschäftsjahr operativ profitabel abgeschlossen - also einen Gewinn im laufenden Betrieb erwirtschaftet. Das operative Ergebnis liege mehr als 100 Millionen Euro über dem Niveau der Vorjahre, wie Galeria auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Genaue Zahlen wurden nicht genannt.