Die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) will mit einem neuen Eigentümer noch einmal durchstarten. Deutschlands letzter grosser Warenhauskonzern hat in Folge der Schieflage seines Eigners Signa zum dritten Mal in dreieinhalb Jahren Insolvenz angemeldet. Wie das Unternehmen am Dienstag in Essen weiter mitteilte, sind Gespräche mit potenziellen Investoren angelaufen.

09.01.2024 17:26