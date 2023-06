Die Investorengruppe Rock Investment ist weiterhin gegen die Übernahme der GAM Holding durch die britische Liontrust. In diesem Zusammenhang hat sich der Aktionär erneut in einem Schreiben an den GAM-Veraltungsrat gewendet. Der Verkauf des Fondsverwaltungsgeschäft (FMS) in Luxemburg und in der Schweiz soll nicht vor der verlangten ausserordentlichen Generalversammlung erfolgen.

22.06.2023 07:42