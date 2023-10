Miginiac sei in Genf ansässig und bleibe zusätzlich zur neuen Aufgabe Co-Fondsmanager der GAM Sustainable Climate Bond Strategie und Head of Research bei der unabhängigen Genfer Fondsgesellschaft Atlanticomnium, schreibt GAM in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die GAM Star Credit Opportunities-Strategie sowie die GAM Sustainable Climate Bond-Strategie werden von Atlanticomnium verwaltet.