Die Bezugsfrist läuft vom 30. Oktober bis am 13. November 2024. Die Rechte werden weder an der SIX Swiss Exchange noch an einem anderen Handelsplatz kotiert oder gehandelt. Rechte, die während der Ausübungsfrist nicht gültig ausgeübt werden, verfallen und werden ohne Entschädigung unwirksam. Die neuen Aktien, für welche die Rechte nicht ausgeübt wurden, werden wie erwähnt von Rock gezeichnet und gekauft.