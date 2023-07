Die Gruppe erwartet für das erste Halbjahr 2023 laut einer Mitteilung vom Montag einen operativen Verlust vor Steuern von rund 23 Millionen Franken, verglichen mit einem Verlust von 15,4 Millionen in der Vorjahresperiode. Die gesamten verwalteten Vermögen gingen per Mitte Jahr auf 68 Milliarden Franken zurück von 75 Milliarden per Ende 2022. Dabei entfallen laut den Angaben 21,9 Milliarden auf das Investment Management und 46,1 Milliarden auf den Bereich Fund Management Services, der an den Asset Manager Carne verkauft werden soll.