Auch an der operativen Spitze wird es wohl schon bald zu einem Wechsel kommen. So will die nun bestimmende Investorengruppe anstelle von Peter Sanderson künftig Elmar Zumbühl als neuen GAM-Chef installieren, wie gestern Abend mitgeteilt wurde. Zumbühl ist bereits seit 2010 beim Vermögensverwalter tätig und als Chief Risk Officer Teil der Geschäftsleitung. Davor war er während zehn Jahren bei der Bank Julius Bär in verschiedenen leitenden Funktionen aktiv.